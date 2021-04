La Danimarca ritira definitivamente il vaccino Astrazeneca

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Danimarca ritira

Nonostante le rassicurazioni espresse dall'agenzia europea del farmaco, l'Ema, e dall'Oms, "la campagna di vaccinazione incontinuerà senza AstraZeneca", ha spiegato il direttore dell'...Quinto e unico maschio del principe Andrea di Grecia ee della principessa Alice di ... già allora titolare del record di longevità per un consorte reale, sia vita privata. Il suo ...In Danimarca sospeso anche il J&J in base al principio di precauzione. Stessa sorte per AstraZeneca. Sospensione per 5 settimane ...La Danimarca boccia definitivamente AstraZeneca e lo ritira dalla campagna vaccinale: ecco quali potrebbero essere le ripercussioni in Italia ed Europa ...