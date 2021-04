Johnson&Johnson sospeso negli Usa, arrivano le prime dosi in Italia, Speranza: “Il nostro auspicio è usare questo vaccino” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Johnson & Johnson sospeso negli Stati Uniti. La FDA (Food and Drug Administration) ha chiesto la sospensione immediata della somministrazione del vaccino di Johnson & Johnson. negli Stati Uniti si sono verificati degli effetti collaterali e le autorità hanno scelto di procedere con prudenza. Intanto proprio in questi giorni l’Europa ha ricevuto le prime dosi del nuovo siero. Anche l’Italia. vaccino Johnson & Johnson sospeso negli Stati Uniti Rischio di trombosi anche per il vaccino Johnson & Johnson. “Quello che vediamo per i vaccini Johnson&Johnson è simile a quanto osservato con AstraZeneca”, hanno affermato le autorità sanitarie americane. negli Stati Uniti ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Johnson & JohnsonStati Uniti. La FDA (Food and Drug Administration) ha chiesto la sospensione immediata della somministrazione deldi Johnson & Johnson.Stati Uniti si sono verificati degli effetti collaterali e le autorità hanno scelto di procedere con prudenza. Intanto proprio in questi giorni l’Europa ha ricevuto ledel nuovo siero. Anche l’Johnson & JohnsonStati Uniti Rischio di trombosi anche per ilJohnson & Johnson. “Quello che vediamo per i vaccini Johnson&Johnson è simile a quanto osservato con AstraZeneca”, hanno affermato le autorità sanitarie americane.Stati Uniti ...

