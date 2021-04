Jimmy Lai | la lettera dal carcere al suo staff

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il magnate dei media di Hong Kong e attivista per la democraziaLai ha detto al suodi “stare in piedi” in unadal, giorni prima di essere condannato. Il magnate dei media scrive dalla prigione che “la libertà di parola è un lavoro pericoloso” ma i giornalisti devono difendere la

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Jimmy Lai

Agenzia ANSA

L'anno scorso, la polizia ha fatto irruzione nella sede del quotidiano indipendente Apple Daily, arrestando il suo fondatore, ed ha ulteriormente aumentato il controllo - attraverso un ...... Lee Cheukyang " sindacalista ed ex parlamentare al Consiglio legislativo (Legco) " è stato condannato, insieme con l'ex presidente del Partito democratico Yeung Sum e il magnate. A breve, ...Il magnate dei media di Hong Kong e attivista per la democrazia Jimmy Lai ha detto al suo staff di “stare in piedi” in una lettera dal carcere, giorni prima di essere condannato. Il magnate dei media ...Jimmy Lai il magnate dei media di Hong Kong protagonista delle manifestazioni del 2019 potrebbe essere accusato a 5 anni di carcere ...