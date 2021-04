Isola | Fariba smaschera Gilles e Valentina | “da loro non me lo sarei aspettato”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo la pausa per dare spazio all’edizione spagnola dello show, l‘dei Famosi è tornata in pista più carica che mai. Drusilla Gucci è stata eliminata ed avendo rifiutato di fermarsi su Playa Esperanza ha lasciato definitivamente il gioco. A Cayo Cochinos hanno fatto ritorno Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile. LEGGI ANCHE:, ‘a me non le hanno fatte…’, cosa rivela Daniela Martani Con il ritorno della puntata sono tornate anche le nomination: il gruppo ha votatoe Roberto, mentreè il nome fatto da Brando leader della settimana. Se alcuni si aspettavano di essere nominati, altri sono rimasti sorpresi. È il caso proprio diche alla luce delle nomination ricevute,due naufraghie ...

...ospiti della stessa trasmissione Con l'annuncio di Ignazio Moser come concorrente dell'dei ... Giulia sarà ospite in studio per dare il suo totale sostegno a mammaTehrani attualmente in ...L'ottava puntata dell'dei Famosi' ha visto finire al televoto a sorpresa Roberto,e Valentina, scelta dal nuovo leader Brando.si è detta molto delusa e arrabbiata per la nomination ricevuta da Gilles ...Dopo la pausa per dare spazio all'edizione spagnola dello show, l'Isola dei Famosi è tornata in pista più carica che mai. Drusilla Gucci è stata eliminata ed ...Si sa, L’Isola dei Famosi non è un posto per animi quieti, soprattutto quando si tratta di nomination. Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi diventata famosa per la partecipazione a Pechino Express, ...