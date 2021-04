Inter, per Handanovic possibile rinnovo fino al 2023: in tanti pronti a prendere il suo posto (Di mercoledì 14 aprile 2021) Samir Handanovic pronto ad un nuovo rinnovo con l’Inter In attesa di concludere al meglio questa stagione, in casa Inter si lavora sul futuro con una rosa da puntellare per renderla ulteriormente competitiva. Tra i ruoli su cui Interverrà la società ci sarà anche il portiere con Samir Handanovic che si avvicina ormai ai 37 anni. Per lui però si prepara un nuovo rinnovo di contratto che potrebbe legarlo al club di Viale della Liberazione fino al giugno 2023. “Il contratto di Handanovic è in scadenza nel 2022 e l’idea è che sia ancora lui a difendere la porta nerazzurra la prossima stagione, con la prospettiva anche di un rinnovo fino al 2023. Tuttavia, è arrivato ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Samirpronto ad un nuovocon l’In attesa di concludere al meglio questa stagione, in casasi lavora sul futuro con una rosa da puntellare per renderla ulteriormente competitiva. Tra i ruoli su cuiverrà la società ci sarà anche il portiere con Samirche si avvicina ormai ai 37 anni. Per lui però si prepara un nuovodi contratto che potrebbe legarlo al club di Viale della Liberazioneal giugno. “Il contratto diè in scadenza nel 2022 e l’idea è che sia ancora lui a difendere la porta nerazzurra la prossima stagione, con la prospettiva anche di unal. Tuttavia, è arrivato ...

