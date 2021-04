Inter, Bastoni ringrazia Sergio Ramos per uno speciale regalo di compleanno: “Gracias idolo” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nella giornata di ieri il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha festeggiato il suo ventiduesimo compleanno circondato dall’affetto dei tifosi nerazzurri, da quello del club e dalla famiglia. Un regalo speciale ed inaspettato, però, è arrivato direttamente dal centrale del Real Madrid Sergio Ramos, che lo ha omaggiato con la sua maglia della Nazionale spagnola con tanto di dedica. Bastoni, colpito dal regalo del collega, ha subito condiviso delle immagini sui social ringraziando Sergio Ramos: “Gracias idolo”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nella giornata di ieri il difensore dell’Alessandroha festeggiato il suo ventiduesimocircondato dall’affetto dei tifosi nerazzurri, da quello del club e dalla famiglia. Uned inaspettato, però, è arrivato direttamente dal centrale del Real Madrid, che lo ha omaggiato con la sua maglia della Nazionale spagnola con tanto di dedica., colpito daldel collega, ha subito condiviso delle immagini sui socialndo: “”. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | COMPLEANNO Tanti auguri a Bastoni! ???? - Inter : ?? | 3,2,1... Nuovo appuntamento con il format di @Inter_TV! Protagonista stavolta è Alessandro #Bastoni: guarda la… - sportface2016 : #SerieA | #Inter, #Bastoni ringrazia #SergioRamos per uno speciale regalo di compleanno: 'Gracias idolo' - maran_elia : @crossybiggio O quando gioca l'Inter e non ammoniscono né barella né brozo né bastoni diffidati dal mesozoico.... :) - BullaInterista : RT @PagliariCarlo: #Inter si pensa seriamente ad un upgrade notevole per difesa e centrocampo per la Champions dell'anno prossimo. Tomori p… -