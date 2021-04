«Il trono di spade compie 10 anni», le 5 frasi e citazioni più popolari (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il trono di spade compie 10 anni. Il 17 aprile 2011 sul canale statunitense HBO debuttava il primo episodio (intitolato Winter is coming) di Game of Thrones, la serie tratta dal ciclo Cronache del ghiaccio e del fuoco, di George R. R. Martin che, tra l'altro, ha appena firmato un accordo milionario proprio con il network. In occasione del decimo anniversario della serie cult, Sky, che ha sempre ospitato la messa in onda italiana, inaugura un canale interamente dedicato allo show: dal 16 al 23 aprile si accende Sky Atlantic Maratone – Il trono di spade: The Iron anniversary (canale 111), disponibile anche on demand su Sky e in streaming su Now. Sul canale dedicato sono disponibili tutte le 8 stagioni per un indimenticabile viaggio lungo 73 episodi ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ildi10. Il 17 aprile 2011 sul canale statunitense HBO debuttava il primo episodio (intitolato Winter is coming) di Game of Thrones, la serie tratta dal ciclo Cronache del ghiaccio e del fuoco, di George R. R. Martin che, tra l'altro, ha appena firmato un accordo milionario proprio con il network. In occasione del decimoversario della serie cult, Sky, che ha sempre ospitato la messa in onda italiana, inaugura un canale interamente dedicato allo show: dal 16 al 23 aprile si accende Sky Atlantic Maratone – Ildi: The Ironversary (canale 111), disponibile anche on demand su Sky e in streaming su Now. Sul canale dedicato sono disponibili tutte le 8 stagioni per un indimenticabile viaggio lungo 73 episodi ...

Advertising

MondoTV241 : Il Trono di Spade - The Iron Anniversary, su Sky un canale interamente dedicato per i 10 anni dal primo episodio… - TTThesearch : @ZuppaNoLattosio E comunque Non affacciarti mai al trono di spade, o al fate universe, o a fire emblem Sia mai che… - raspa90 : RT @tvblogit: Il Trono di Spade, dieci anni fa il primo episodio: Sky e Now festeggiano con un pop-up channel - SerieTvserie : Il Trono di Spade, dieci anni fa il primo episodio: Sky e Now festeggiano con un pop-up channel - SerieTvserie : Il Trono di Spade, il pop-up channel di Sky per i dieci anni -

Ultime Notizie dalla rete : trono spade IL TRONO DI SPADE - THE IRON AVVIVERSARY - Dal 16 aprile Sky festeggia l'anniversario della serie Debuttava dieci anni fa su HBO il primo episodio di una serie che avrebbe in pochissimi anni segnato un prima e un dopo nel mondo della serialità: IL TRONO DI SPADE , dal ciclo "Cronache del ghiaccio e del fuoco", l'amatissima saga di George R. R. Martin . Per il decimo anniversario della serie dei record, dal 16 al 23 aprile Sky propone un canale ...

Il Trono di Spade festeggia 10 anni con una programmazione speciale Debuttava dieci anni fa su HBO il primo episodio di una serie che avrebbe in pochissimi anni segnato un prima e un dopo nel mondo della ...

Il Trono di Spade, su Sky un canale dedicato per celebrare la serie tv A dieci anni dal debutto televisivo del Trono di Spade, Sky ha deciso di dedicare alla serie un intero canale per celebrare l’anniversario.

Il “Trono di Spade” compie 10 anni e Sky gli dedica un canale Dal 16 al 23 aprile il canale 111 di Sky si trasformerà in Sky Atlantic Maratone – Il Trono di Spade: The Iron ...

Debuttava dieci anni fa su HBO il primo episodio di una serie che avrebbe in pochissimi anni segnato un prima e un dopo nel mondo della serialità: ILDI, dal ciclo "Cronache del ghiaccio e del fuoco", l'amatissima saga di George R. R. Martin . Per il decimo anniversario della serie dei record, dal 16 al 23 aprile Sky propone un canale ...Debuttava dieci anni fa su HBO il primo episodio di una serie che avrebbe in pochissimi anni segnato un prima e un dopo nel mondo della ...A dieci anni dal debutto televisivo del Trono di Spade, Sky ha deciso di dedicare alla serie un intero canale per celebrare l’anniversario.Dal 16 al 23 aprile il canale 111 di Sky si trasformerà in Sky Atlantic Maratone – Il Trono di Spade: The Iron ...