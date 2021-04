Hockey ghiaccio, azzurri in raduno a Bolzano in vista dei Mondiali (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio inizia a Bolzano il cammino di avvicinamento ai Mondiali di Top Division 2021, in programma dal 21 maggio al 6 giugno a Riga, in Lettonia. Il coaching staff azzurro ha diramato una prima lista dei convocati, che comprende molti giovani e che verrà successivamente modificata con i giocatori ancora impegnati nei play-ff. Lo stesso head coach azzurro Greg Ireland, che allena anche Bolzano, non sarà inizialmente presente al raduno. Gli atleti dunque si alleneranno al Palaonda di Bolzano sotto la guida degli assistenti di Ireland, Giorgio De Bettin e Riku-Petteri Lehtonen. La prima fase del collegiale si concluderà il 25 aprile, ma nel frattempo sono state definite le 5 amichevoli che vedranno gli azzurri ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Nazionale italiana disuinizia ail cammino di avvicinamento aidi Top Division 2021, in programma dal 21 maggio al 6 giugno a Riga, in Lettonia. Il coaching staff azzurro ha diramato una prima lista dei convocati, che comprende molti giovani e che verrà successivamente modificata con i giocatori ancora impegnati nei play-ff. Lo stesso head coach azzurro Greg Ireland, che allena anche, non sarà inizialmente presente al. Gli atleti dunque si alleneranno al Palaonda disotto la guida degli assistenti di Ireland, Giorgio De Bettin e Riku-Petteri Lehtonen. La prima fase del collegiale si concluderà il 25 aprile, ma nel frattempo sono state definite le 5 amichevoli che vedranno gli...

Advertising

sportface2016 : #Hockey ghiaccio, #Azzurri in raduno a Bolzano in vista dei Mondiali - sportal_it : Hockey ghiaccio, prima lista di convocati per Riga - yibowoosh : Quando gli nct hanno inventato l’hockey su ghiaccio - Duck170 : RT @OA_Sport: #Hockey ghiaccio, Alps League 2021: #Asiago compie l’impresa a Jesenice e ora comanda 2-1 nella serie - zazoomblog : Hockey ghiaccio Alps League 2021: Asiago compie l’impresa a Jesenice e ora comanda 2-1 nella serie - #Hockey… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Rientro amaro per Hischier E' stato un ritorno amaro quello di Nico Hischier sul ghiaccio della NHL dopo sei settimane di distanza a causa della discata rimediata il 27 febbraio. I Devils sono infatti stati battuti 3 - 0 dai New York Rangers. Oltre al capitano, in pista per 20'58 ,...

Khloe, la canadese contorsionista e nudista: in doccia con lei! FOTO HOT Khloe è di Toronto ed è stata fidanzata in passato con Evander Kane, attaccante dei Buffalo Sabres, squadra di hockey su ghiaccio con sede a Buffalo, New York. In un'intervista a Maxim Star di ...

Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano cade anche in gara-2 a Klagenfurt e ora è sotto 0-2 nella serie OA Sport Hockey ghiaccio, prima lista di convocati per Riga Inizierà martedì 20 aprile, dal Palaonda di Bolzano, il cammino dell’Italia verso i Mondiali Top Division di hockey su ghiaccio in programma a Riga (Lettonia) dal 21 maggio al 6 giugno. Il coaching ...

Nazionale, dal 20 aprile raduno a Bolzano Inizierà martedì 20 aprile, dal Palaonda di Bolzano, il cammino dell’Italia verso i Mondiali Top Division di hockey su ghiaccio in programma a Riga (Lettonia) dal 21 maggio al 6 giugno. Il coaching st ...

E' stato un ritorno amaro quello di Nico Hischier suldella NHL dopo sei settimane di distanza a causa della discata rimediata il 27 febbraio. I Devils sono infatti stati battuti 3 - 0 dai New York Rangers. Oltre al capitano, in pista per 20'58 ,...Khloe è di Toronto ed è stata fidanzata in passato con Evander Kane, attaccante dei Buffalo Sabres, squadra disucon sede a Buffalo, New York. In un'intervista a Maxim Star di ...Inizierà martedì 20 aprile, dal Palaonda di Bolzano, il cammino dell’Italia verso i Mondiali Top Division di hockey su ghiaccio in programma a Riga (Lettonia) dal 21 maggio al 6 giugno. Il coaching ...Inizierà martedì 20 aprile, dal Palaonda di Bolzano, il cammino dell’Italia verso i Mondiali Top Division di hockey su ghiaccio in programma a Riga (Lettonia) dal 21 maggio al 6 giugno. Il coaching st ...