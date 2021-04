Giovani, “Il Futuro a portata di mano”: call di Bper per gli enti del Terzo settore (Di mercoledì 14 aprile 2021) E’ partita ufficialmente la quarta edizione di ‘Il Futuro a portata di mano’, il bando di Bper Banca dedicato a progetti educativi, sociali, culturali e ambientali promossi da enti del Terzo settore e rivolti ai Giovani dai 3 ai 25 anni. Lo annuncia una nota. “Dopo il grande successo delle tre precedenti call for ideas – si legge – Bper Banca ha scelto di mantenere l’iniziativa a sostegno di progetti che vedono protagonisti i Giovani, il vero motore del cambiamento per la costruzione di una società più equa e sostenibile. ‘Il Futuro a portata di mano’ rappresenta una preziosa opportunità per tutte le realtà del Terzo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 aprile 2021) E’ partita ufficialmente la quarta edizione di ‘Ildi’, il bando diBanca dedicato a progetti educativi, sociali, culturali e ambientali promossi dadele rivolti aidai 3 ai 25 anni. Lo annuncia una nota. “Dopo il grande successo delle tre precedfor ideas – si legge –Banca ha scelto di mantenere l’iniziativa a sostegno di progetti che vedono protagonisti i, il vero motore del cambiamento per la costruzione di una società più equa e sostenibile. ‘Ildi’ rappresenta una preziosa opportunità per tutte le realtà del...

