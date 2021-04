Germania | in sette giorni raddoppiati i contagi | oltre 21mila casi nelle ultime 24 ore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 aprile 2021) In una settimana, le nuove infezioni da Coronavirus sono raddoppiate.24 ore iregistrati sono 21.693. Due volte rispetto aiconteggiatifa, riferisce il Robert Koch Institut, quando il numero giornaliero era di circa 10mila nuove infezioni e 298 morti. Oggi i nuovi decessi provocati da Sars-Cov-2 sono stati 342. L’incidenza suregistrata a livello nazionale sale così a 153,2. Il tasso settimanale è determinante per l’adozione di misure restrittive, che il governo tedesco ha deciso ieri di uniformare su tutto il territorio senza più lasciare la possibilità alle regioni di decidere. Il meccanismo, secondo quanto riportavano negli scorsile principali testate tedesche, funzionerà in ...