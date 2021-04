Freccia del Brabante, a Overijse terzo posto per Elisa Balsamo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Belgio è diventata ormai una seconda casa per Elisa Balsamo. Autrice di una “Campagna del Nord” da ricordare, la portacolori della Valcar-Travel & Service ha chiuso sul podio la Freccia del Brabante. La prova, caratterizzata dai numerosi strappi della regione, è stata decisa a trentatré chilometri dall’arrivo quando la giovane cuneese ha attaccato su un tratto di pavé in compagnia di Niamh Fisher-Black (SD Work), Alena Amialiusik (Canyon SRAM Racing), Tayler Wiles (Trek-Segafredo Women) e Leah Thomas (Movistar Team). Ripresa dal gruppo, la piemontese in forza al team di Bottanuco ha nuovamente attaccato nel finale insieme alla Thomas portando via un gruppetto composto da Demi Vollering, Juliette Labous (Team DSM), Joscelin Lowden (Drops – Le Col s/b TEMPUR.) e Ruth Winder (Trek-Segafredo ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Belgio è diventata ormai una seconda casa per. Autrice di una “Campagna del Nord” da ricordare, la portacolori della Valcar-Travel & Service ha chiuso sul podio ladel. La prova, caratterizzata dai numerosi strappi della regione, è stata decisa a trentatré chilometri dall’arrivo quando la giovane cuneese ha attaccato su un tratto di pavé in compagnia di Niamh Fisher-Black (SD Work), Alena Amialiusik (Canyon SRAM Racing), Tayler Wiles (Trek-Segafredo Women) e Leah Thomas (Movistar Team). Ripresa dal gruppo, la piemontese in forza al team di Bottanuco ha nuovamente attaccato nel finale insieme alla Thomas portando via un gruppetto comda Demi Vollering, Juliette Labous (Team DSM), Joscelin Lowden (Drops – Le Col s/b TEMPUR.) e Ruth Winder (Trek-Segafredo ...

Advertising

stefanorizzato : Poi come se non bastasse arriva la Freccia del Brabante. Al femminile troviamo una @Elisa_balsamo gagliarda, che g… - Tallutina : RT @zorpinilover: “Ce ne hai abbastanza di me, ma sopratutto di me e Francesco?” Del tipo “frega un cazzo, mi segui e mi segui pure se c’è… - maccario_marta : RT @zorpinilover: “Ce ne hai abbastanza di me, ma sopratutto di me e Francesco?” Del tipo “frega un cazzo, mi segui e mi segui pure se c’è… - _unsaidemily : RT @zorpinilover: “Ce ne hai abbastanza di me, ma sopratutto di me e Francesco?” Del tipo “frega un cazzo, mi segui e mi segui pure se c’è… - sportface2016 : #Ciclismo #BrabantsePijl La Freccia del Brabante incorona #Pidcock, ma #Trentin è assoluto protagonista. Ora il tri… -

Ultime Notizie dalla rete : Freccia del Pallanuoto, l'Ortigia chiude con un pari a Salerno I biancoverdi non mollano e con Vidovic e un bel gol di Napolitano rimettono la freccia. Purtroppo, ... Questo il commento del tecnico dell'Ortigia, Stefano Piccardo, nel post partita: "Non sono ...

A1 Maschile : Ortigia solo un pari contro Savona. Mister Piccardo: 'il problema è fondamentalmente mentale' I biancoverdi non mollano e con Vidovic e un bel gol di Napolitano rimettono la freccia. Purtroppo, ... Questo il commento del tecnico dell'Ortigia, Stefano Piccardo, nel post partita: Continua il ...

Audi Q4 e-tron, Normale o Sportback ha tutti i suoi perché: 300CV, 520Km, 42K€ Nuova la “penisola black panel” che alloggia: il selettore trasmissione, la regolazione volume, il tasto accensione, l’interruttore quattro frecce, i pulsanti del controllo stabilità e la selezione ...

Gruppo FS e mobilità dolce, l'Estate 2021 riparte in treno (Teleborsa) - Una strategia vincente quella del Gruppo FS per raggiungere le più belle mete turistiche italiane della prossima estate: un viaggio in treno integrato ad altri mezzi di mobilità ...

I biancoverdi non mollano e con Vidovic e un bel gol di Napolitano rimettono la. Purtroppo, ... Questo il commentotecnico dell'Ortigia, Stefano Piccardo, nel post partita: "Non sono ...I biancoverdi non mollano e con Vidovic e un bel gol di Napolitano rimettono la. Purtroppo, ... Questo il commentotecnico dell'Ortigia, Stefano Piccardo, nel post partita: Continua il ...Nuova la “penisola black panel” che alloggia: il selettore trasmissione, la regolazione volume, il tasto accensione, l’interruttore quattro frecce, i pulsanti del controllo stabilità e la selezione ...(Teleborsa) - Una strategia vincente quella del Gruppo FS per raggiungere le più belle mete turistiche italiane della prossima estate: un viaggio in treno integrato ad altri mezzi di mobilità ...