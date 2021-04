Foggia, Cau: “Mancata cattiveria sotto porta, ma il pari sarebbe stato giusto. Obiettivo playoff? Non molliamo” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Palermo torna alla vittoria.Missione compiuta per i rosanero che, dopo il ko contro il Monopoli e il pareggio a reti inviolate maturate contro la Vibonese, torna alla vittoria battendo il Foggia nel recupero della trentatreesima giornata di Serie C. A decidere una rete di Valente che regala alla compagine siciliana tre preziosissimi punti in chiave playoff. Ad analizzare il risultato al triplice fischio è il vice allenatore della compagine pugliese, Roberto Cau, ai microfoni di "Rai Sport"."Il Foggia ha giocato una buona gara, nel primo tempo abbiamo tirato tante volte in porta. Forse meritavamo di far gol, ma non è successo. Le partite sono così. Alla fine il Palermo ci ha fatto gol, eravamo in 10 perché c'era Rocca fuori dal campo. Vedevo un po' di sangue alla gamba, non mi sembrava da non entrare in campo. Ma ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Palermo torna alla vittoria.Missione compiuta per i rosanero che, dopo il ko contro il Monopoli e il pareggio a reti inviolate maturate contro la Vibonese, torna alla vittoria battendo ilnel recupero della trentatreesima giornata di Serie C. A decidere una rete di Valente che regala alla compagine siciliana tre preziosissimi punti in chiave. Ad analizzare il risultato al triplice fischio è il vice allenatore della compagine pugliese, Roberto Cau, ai microfoni di "Rai Sport"."Ilha giocato una buona gara, nel primo tempo abbiamo tirato tante volte in. Forse meritavamo di far gol, ma non è successo. Le partite sono così. Alla fine il Palermo ci ha fatto gol, eravamo in 10 perché c'era Rocca fuori dal campo. Vedevo un po' di sangue alla gamba, non mi sembrava da non entrare in campo. Ma ...

