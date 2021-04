Esercizi isometrici | benefici | quali sono ed esecuzione

Leggi su dilei

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Storia della ginnastica isometrica La ginnastica isometrica rappresenta un metodo magnifico per migliorare il tono muscolare e accrescere la forza. Si tratta di contrazioni statiche dei muscoli che vengono eseguite applicando il massimo della pressione di cui siamo capaci per qualche secondo. In altre parole, applicando la propria forza, si ottiene e sviluppa maggiore forza. Si tratta di un modo magnifico per conoscere se stessi e tenere traccia dei risultati e dei cambiamenti progressivi. Agli inizi degli anni ‘60 questa ginnastica ha raggiunto una grandissima fama anche grazie ad atleti e culturisti famosi, soprattutto negli Stati Uniti. A livello scientifico in quel periodo i risultati delle contrazioni statiche venivano studiati all’Istituto Max Planck di Dortmund e successivamente all’Ospedale Lankenau di Philadelphia; in particolare questi esperimenti venivano svolti su rane che ...