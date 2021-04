Energia | Maggi H2it | “Dare regolamentazione normativa alla filiera dell’idrogeno”

Leggi su dire

(Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – “L’idrogeno è inserito ancora parzialmente nei piani di sviluppo energetico nazionali. Inoltre c’è un quadro frammentario dal punto di vista legislativo. Non esiste un decreto capace di regolamentare in termini normativi l’intera filiera dell’idrogeno. Per questo auspichiamo, anche alla luce del Recovery Fund, che vengano messe in atto delle linee guida specifiche e un piano in grado di inglobare tutti i settori del comparto industriale”. Questa l’opinione di Cristina Maggi, direttrice dell’Associazione Italiana Idrogeno e Celle a Combustibile (H2IT), intervistata dall’agenzia Dire. IL RUOLO DI H2IT