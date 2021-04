Drusilla Gucci dopo l’uscita da L’Isola dei Famosi | “Mi pare un sogno”

Advertising

Alessandra_PD10 : @giansainato Drusilla Gucci - yaZAxNB2K1oEYku : - mariellaeartic1 : RT @miannoi: Tommaso dimmi che c'è Drusilla la prossima puntata Patrizia Reggiani chiaro riferimento a Gucci dai cazzoooo #IlPuntoZ #tzv… - miannoi : Tommaso dimmi che c'è Drusilla la prossima puntata Patrizia Reggiani chiaro riferimento a Gucci dai cazzoooo #IlPuntoZ #tzvip - PieroCasi : Drusilla Gucci -

Ultime Notizie dalla rete : Drusilla Gucci

Dopo essere uscita da 'L'Isola dei Famosi' ha parlato: 'Mi ha fatto piacere scoprire di essere amata dal pubblico. E sono felice che i compagni mi vogliano bene', aveva anche aggiunto. ...Per Ilary Blasi non c'è stato modo di convincerea continuare la sua avventura all' Isola dei Famosi . Dopo circa un mese la naufraga ha infatti deciso di abbandonare definitivamente il reality: aveva perso la sfida al televoto contro ...Dopo la sua eliminazione nell'ultima diretta de "L'isola dei famosi", Drusilla Gucci, con un lungo messaggio su Instagram, ha voluto ringraziare tutti i suoi sostenitori ...Drusilla Gucci dopo l'eliminazione dall'Isola dei Famosi è tornata sui social dichiarando: 'Questo percorso è stato durissimo' ...