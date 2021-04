Dayane Mello | ritorno di fiamma con Balotelli | cosa sta succedendo

Advertising

Rosalinda Cannavò preoccupata: lo sfogo su Instagram Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5 Rosalinda Cannavò è stata sommersa dalle critiche per il suo comportamento cone soprattutto per la relazione con Andrea Zenga. Nonostante le polemiche, la 28enne siciliana è particolarmente attiva sui suoi canali social. L'attrice messinese nella giornata di lunedì ...Una storia, un flirt, un innamoramento durato quasi 10 anni tra l'attaccante del Monza, Mario Balotelli e l'ex gieffina e modella brasiliana. La ragazza da sempre ha dichiarato che tra lei e Mario esiste un rapporto molto particolare , fatto di tenerezza, affetto e amore, ma allo stesso tempo non regna un vero e proprio ...Stando a quanto scrive il settimanale «Chi» la finalista del GF VIP Dayane Mello sarebbe tornata a frequentarsi con un suo ex storico. Il Grande Fratello VIP è finito da più di un mese e pochi giorni ...Dayane Mello e Mario Balotelli sono tornati insieme? L'indiscrezione è diventata sempre più insistente. Dayane Mello e Mario Balotelli sono tornati insieme? Secondo indiscrezioni i due starebbero ...