**Covid: media, in Danimarca stop definitivo a somministrazione AstraZeneca** (Di mercoledì 14 aprile 2021) Copenaghen, 14 apr. (Adnkronos) - In Danimarca è stata fermata definitivamente la somministrazione del vaccino anti-Covid sviluppato da AstraZeneca per i timori legati ai suoi effetti collaterali. Lo ha riferito l'emittente 'Tv 2', citando fonti anonime. Secondo la tv locale, la decisione provocherà ritardi di poche settimane nella campagna di vaccinazione danese. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Copenaghen, 14 apr. (Adnkronos) - Inè stata fermata definitivamente ladel vaccino anti-Covid sviluppato da AstraZeneca per i timori legati ai suoi effetti collaterali. Lo ha riferito l'emittente 'Tv 2', citando fonti anonime. Secondo la tv locale, la decisione provocherà ritardi di poche settimane nella campagna di vaccinazione danese.

Ultime Notizie dalla rete : **Covid media Covid Italia oggi, contagi regione per regione: bollettino e tabella 14 aprile ... Campania e Piemonte, Sicilia e Valle d'Aosta Il bollettino regione per regione sul Covid in Italia ... "Percentuale di somministrazione e ritmo 89,6% (87,2% media nazionale)". MARCHE Sono 415 i contagi ...

Patrick Zaki: Senato discute mozione cittadinanza giovane studente egiziano Read More Meteo Meteo, ancora niente primavera: freddo e temperature sotto la media 14 Aprile 2021 ... Read More Primo Piano Covid: riaperture attività? Ecco le ipotesi per bar, ristoranti e palestre 14 ...

**Covid: media, in Danimarca stop definitivo a somministrazione AstraZeneca** Il Tempo Coronavirus, in Argentina nuovo record di contagi nelle 24 ore. Si va verso nuove misure L’Argentina segna un nuovo preoccupante record di contagi di coronavirus in 24 ore ... Il ministro della Salute, Carla Vizzotti Le autorità sanitarie fanno notare che la media settimanale dei casi ...

Vittime del Covid, Canton Ticino verso quota mille Canton Ticino verso quota mille decessi da Covid dall’inizio della pandemia. Il numero dei morti è 979, ieri fortunatamente non ne sono stati registrati di nuovi. Sono stati 78 i contagi giornalieri, ...

