Covid: Giani, '901.073 vaccini attualmente somministrati in Toscana' (Di mercoledì 14 aprile 2021) Firenze, 14 apr. - (Adnkronos) - "vaccini attualmente somministrati in Toscana: 901.073. Percentuale di somministrazione e ritmo 89,6% (87,2% media nazionale)". Lo annuncia sui social il presidente della Toscana, Eugenio Giani. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Firenze, 14 apr. - (Adnkronos) - "in: 901.073. Percentuale di somministrazione e ritmo 89,6% (87,2% media nazionale)". Lo annuncia sui social il presidente della, Eugenio

Advertising

SalvatoreMerlo : Magnifico Draghi con Erdogàn. Metà di quella stessa franchezza con Emiliano, Giani e Spirlì e già avremmo vaccinato… - SusannaCeccardi : Giani ha chiesto scusa. Ha detto che gli errori si possono fare e sulla vicenda dei mancati vaccini agli over 80 se… - LivornoPress : Covid in Toscana: 1168 positivi e 901.073 vaccini somministrati, le anticipazioni di Giani - zazoomblog : Covid Giani: 1.168 nuovi contagi in Toscana in 24 ore. Tasso positivi 455% - #Covid #Giani: #1.168 #nuovi #contagi - FirenzePost : Covid, Giani: 1.168 nuovi contagi in Toscana in 24 ore. Tasso positivi 4,55% -