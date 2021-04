Cosa c'è dietro il traffico di baby calciatori (Di mercoledì 14 aprile 2021) I giovanissimi immigrati sbarcati in Italia - e che con i piedi ci sanno fare - se sono fortunati entrano in qualche squadra di livello. Alle spalle, però, c'è sempre il sistema illegale del traffico di migranti: per ottenere il permesso di soggiorno e indossare la maglietta di una società, si mente sull'età o si inventano falsi «ricongiungimenti familiari». E spesso, dopo un primo ingaggio, i baby calciatori proseguono il loro viaggio all'estero in club ben più prestigiosi. Hanno tutti indossato almeno una maglia di un grande club italiano di calcio. La gran parte di loro finirà però nella squadra dei clandestini. In pochi, invece, in quella dei bomber. Perché se c'è chi arriva con il solito barcone e, seguendo le istruzioni (fornire false generalità e dichiararsi minorenne), riesce a ottenere la protezione internazionale, ci sono ... Leggi su panorama (Di mercoledì 14 aprile 2021) I giovanissimi immigrati sbarcati in Italia - e che con i piedi ci sanno fare - se sono fortunati entrano in qualche squadra di livello. Alle spalle, però, c'è sempre il sistema illegale deldi migranti: per ottenere il permesso di soggiorno e indossare la maglietta di una società, si mente sull'età o si inventano falsi «ricongiungimenti familiari». E spesso, dopo un primo ingaggio, iproseguono il loro viaggio all'estero in club ben più prestigiosi. Hanno tutti indossato almeno una maglia di un grande club italiano di calcio. La gran parte di loro finirà però nella squadra dei clandestini. In pochi, invece, in quella dei bomber. Perché se c'è chi arriva con il solito barcone e, seguendo le istruzioni (fornire false generalità e dichiararsi minorenne), riesce a ottenere la protezione internazionale, ci sono ...

Advertising

NicolaPorro : Un articolo molto interessante che racconta cosa si nasconderebbe davvero dietro l’Unita d’Italia...?? - NicolaPorro : Che c'entra la visita di #Draghi in Libia con la lite scoppiata con #Erdogan 'dittatore'? @giubileif spiega la part… - davilla58 : RT @a_meluzzi: Matteo Bassetti su Johnson & Johnson: 'Un errore mortale'. C'è dietro una manina sporca? Cosa proprio non torna – Vaccinopol… - siablud : io scherzo sempre e tutto e sembra che io prenda sempre le cose alla leggera ma continuo a farlo anche se siete in… - FedericaBb : RT @nequidnim1s: Cioè capite chi siamo e cosa siamo? E a chi state andando dietro per puro loro rosicare e incoerenza? Vi basta essere 3º… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa dietro MotoGP, Dovizioso: 'Ho la mentalità da pilota, ma non penso al futuro' ... a dispetto di quello che dicono molti, ma a parte ciò è palese che la prima cosa da cercare in ... Non devi estremizzare solo il primo aspetto, perché devi andare dietro alle richieste della moto, ...

Ue: Lagarde, 'regole comuni servono, arrivare al migliore patto stabilità possibile' "E' una buona cosa che la Commissione Ue e i vari governi europei abbiano deciso di sospendere fino alle fine del ... "2022 coincide come il possibile orizzonte della pandemia dietro alle nostre spalle ...

Cosa c'è dietro il boom di morti da Covid ilGiornale.it Polline come neve imbianca le strade «Non è strano e non deve allarmare» Ultimamente, poi, alcune strade sono invase da un soffice manto bianco. Ma cosa si nasconde dietro questo fenomeno? «Non è sorprendente né allarmante – rassicura Paolo Ceccon, direttore del ...

In Tv la nuova edizione di Gomorra, Garrone: "modifiche invisibili" Pinocchio e gli Oscar "Non voglio fare polemiche sul perché non hanno mandato 'Pinocchio' agli Oscar - ha commentato Garrone - però avere due nomination con film italiano indipendente senza nessuna ...

... a dispetto di quello che dicono molti, ma a parte ciò è palese che la primada cercare in ... Non devi estremizzare solo il primo aspetto, perché devi andarealle richieste della moto, ..."E' una buonache la Commissione Ue e i vari governi europei abbiano deciso di sospendere fino alle fine del ... "2022 coincide come il possibile orizzonte della pandemiaalle nostre spalle ...Ultimamente, poi, alcune strade sono invase da un soffice manto bianco. Ma cosa si nasconde dietro questo fenomeno? «Non è sorprendente né allarmante – rassicura Paolo Ceccon, direttore del ...Pinocchio e gli Oscar "Non voglio fare polemiche sul perché non hanno mandato 'Pinocchio' agli Oscar - ha commentato Garrone - però avere due nomination con film italiano indipendente senza nessuna ...