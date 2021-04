Coronavirus, i sindacati dei medici pugliesi a Speranza: “Inviate i Nas negli ospedali della regione, gestione fallimentare della pandemia” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Chiediamo al ministro Speranza di voler urgentemente inviare i Nas negli ospedali Covid della Puglia”. La firma sotto la dura lettera è quella dei sindacati dei medici. L’accusa, rivolta al presidente della regione Michele Emiliano e all’assessore alla Salute Pierluigi Lopalco, è quella di una gestione “fallimentare” della pandemia. A sottoscrivere la richiesta, inviata al ministero della Salute, è stata la frangia più critica dei sindacati medici, da Anaao-Assomed ad Aaroi-Emac, passando per Fp-Cgil medici e Fassid, fino a Fed-Cisl, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Chiediamo al ministrodi voler urgentemente inviare i NasCovidPuglia”. La firma sotto la dura lettera è quella deidei. L’accusa, rivolta al presidenteMichele Emiliano e all’assessore alla Salute Pierluigi Lopalco, è quella di una. A sottoscrivere la richiesta, inviata al ministeroSalute, è stata la frangia più critica dei, da Anaao-Assomed ad Aaroi-Emac, passando per Fp-Cgile Fassid, fino a Fed-Cisl, ...

