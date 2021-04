Coronavirus, “Finalmente una bella notizia”: splendido annuncio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Arriva uno splendido annuncio sul Coronavirus: “Finalmente una bella notizia”, di seguito vi diciamo di cosa si tratta Il Covid-19 continua a mietere vittime nel nostro paese. L’Italia è alle prese con la terza ondata del virus e gli italiani sperano di vedere prima o poi la luce in fondo al tunnel. Con l’aumentare del numero L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 14 aprile 2021) Arriva unosul: “una”, di seguito vi diciamo di cosa si tratta Il Covid-19 continua a mietere vittime nel nostro paese. L’Italia è alle prese con la terza ondata del virus e gli italiani sperano di vedere prima o poi la luce in fondo al tunnel. Con l’aumentare del numero L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

EmpfindsamerS : RT @Asiaest: Cadono #vaccini come 'si sta come d'autunno sugli alberi le foglie'.. Finalmente gli #antinfiammatori servono(dopo 1 anno) And… - Asiaest : Cadono #vaccini come 'si sta come d'autunno sugli alberi le foglie'.. Finalmente gli #antinfiammatori servono(dopo… - Culturamente1 : Finalmente sono state chiarite le modalità di svolgimento dell'esame di maturità del 2021, che sarà a suo modo un s… - Shajidn : Finalmente una proposta sensata...ma non la metteranno mai in pratica. - VisonaNicola : RT @gabrielecatania: @VisonaNicola ne leggevo proprio pochi minuti fa -