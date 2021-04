Corona virus: Italia, 514660 attualmente positivi a test (-4560 in un giorno) con 115557 decessi (469) e 3178976 guariti (20251). Totale di 3809193 casi (16168) Dati della protezione civile: effettuati 334766 tamponi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 514660 attualmente positivi a test (-4560 in un giorno) con 115557 decessi (469) e 3178976 guariti (20251). Totale di 3809193 casi (16168) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 334766 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 14 aprile 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(469) e).di) proviene da Noi Notizie..

