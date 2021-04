Compra un abito usato | in tasca trova un messaggio inquietante | “Seppellitemi così”

(Di mercoledì 14 aprile 2021)unin un mercatino di seconda mano e, una volta a casa, la scoperta: in una delle tasche c’era un bigliettino con unalquanto. È quanto successo a JoAnn Murray, della Florida: a raccontare la storia è il marito Scott, che ha deciso di condividere l’accaduto con un post su Facebook diventato virale. La donna hato un’elegante giacca rossa in un negozio dell’e l’ha acquistata. Una volta a casa però, ha controllato le tasche e hato un bigliettino della precedente proprietaria con scritto: “con quest’rosso“. JoAnn è rimasta ovviamente sconvolta dalla scoperta e ha ammesso di essersi sentita a disagio dopo la scoperta. Tantissime le reazioni al ...

Tornando presso la propria abitazione, la donna non ha potuto fare a meno di provare subito l'per poterlo poi lavare. Rovistando dentro le tasche, ecco cosa ha trovato. All'interno della tasca ...Si trattava infatti di un desiderio espresso dalla precedente proprietaria del vestito: ' Seppellitemi con quest'rosso '. Il post su Facebook di Scott Murray ha causato immediatamente una lunga ...