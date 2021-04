Chiara Nasti nella bufera: ha copiato un video coreano per il lancio del suo brand? (Di mercoledì 14 aprile 2021) Chiara Nasti ha copiato spudoratamente alcune star del pop coreano? Ne sono convinti numerosi utenti che stanno letteralmente invadendo il profilo Instagram della famosa influencer invitandola a «dare i credits». Il video di k-pop Tutto è iniziato alcune ore fa. La fidanzata del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo ha pubblicato alcune Storie e post per anticipare il lancio del suo nuovo brand NastiLoveArea. La 23enne napoletana in alcuni scatti indossa un enorme cappello bianco e un body dello stesso colore. In un breve video postato sul suo profilo impugna una spada (katana) rosa. Infine nelle Storie sono comparsi alcune foto dell'ambientazione del video con un pavimento a scacchi e delle pedine bianche e ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 14 aprile 2021)haspudoratamente alcune star del pop? Ne sono convinti numerosi utenti che stanno letteralmente invadendo il profilo Instagram della famosa influencer invitandola a «dare i credits». Ildi k-pop Tutto è iniziato alcune ore fa. La fidanzata del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo ha pubblicato alcune Storie e post per anticipare ildel suo nuovoLoveArea. La 23enne napoletana in alcuni scatti indossa un enorme cappello bianco e un body dello stesso colore. In un brevepostato sul suo profilo impugna una spada (katana) rosa. Infine nelle Storie sono comparsi alcune foto dell'ambientazione delcon un pavimento a scacchi e delle pedine bianche e ...

Cri_Snix : non per dire ma chiara nasti è l'unica italiana che è arrivata su allkpop - jiiminsshii : sto volando, chiara nasti is over party - pacichan : Pazzesca nasti chiara pronta ad entrare nelle blackpink - jenbae__ : Chiara Nasti che scopiazza palesemente le blackpink pensando che nessuno se ne accorga, tesoro sono il gg più famos… - vmelanchdlia : RT @fedexnightmare: ORA ASPETTO SOLO LE STORIE IG DI JENNIE CHE INIZIA A DISSARE CHIARA NASTI INDIRETTAMENTE -