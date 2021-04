Chi è Januaria Piromallo di “The Real Housewives di Napoli”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chi Januaria

E prende il posto che fu di Noemi Letizia: "Sono la vera nobildonna del pollaio", spiegaPiromallo, "con ben otto secoli di tradizione alle spalle: Donna MarchesaPiromallo Capace ...E per giunta e per paradosso proprio nel racconto diautoironicamente ricorda di chiamarsiPiromallo Capece Piscicelli di Montebello dei duchi di Capracotta.Indice dei contenuti1 Cake Star Pasticcerie in sfida 9 aprile, Pasticceria Guastini 1.1 Il pezzo forte di Guastini2 Pasticceria Betti2.1 Cake Star 9 aprile, il pezzo forte di Betti3 Pasticceria Vella ...Indice dei contenuti1 The Real Housewives di Napoli Discovery, il format2 The Real Housewives di Napoli, le protagoniste3 Raffaella, Simonetta e Stella4 Assente Noemi Letizia, arrivano due new entry C ...