Caso Haaland | Watzke | «So dove giocherà il prossimo anno»

Il Ceo del Borussia Dortmund Watzke fa capire che il destino di Haaland è stato già deciso dal Borussia Dortmund Haaland al BVB anche il prossimo anno? Sarà sicuramente dura trattenerlo dopo una stagione (che non è ancora finita) del genere. Intanto però il CEO del club tedesco Hans-Joachim Watzke prova a chiarire la situazione ai microfoni di BBC Sports. «Mi stanco a ripetere le stesse cose. La scorsa estate tutti i giornalisti del mondo vedevano Sancho giocare altrove e invece oggi gioca ancora per noi. Ora sta succedendo lo stesso con lui. Io penso di sapere dove giocherà il prossimo ann0, ma è tutto quello che voglio dire per il momento», afferma Watzke.

