Bombeer | la birra di Vieri si fa strada nei supermercati | nuovo accordo per Bobo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Orafa sul serio. Ladi, che ormai si sta imponendo sul mercato, mostra ancora una volta i muscoli. E spunta un. Dopo quello con Gros Roma (la grande catena di) ne arriva un altro con Ard discount, insegna di riferimento in Sicilia nel canale discount, la cui Direzione commerciale è affidata a Marco Sgarioto. L'insegna della consortile Ergon, concessionaria tra l'altro anche del marchio Despar e del marchio Altasfera in Sicilia, lavora costantemente per offrire nei suoi Ard discount, presenti ormai in 3 regioni, una customer experience sempre più in linea con le nuove tendenze ed in questa logica rientra la presenza sugli scaffali della. Al momento si conoscono pochi dettagli ...