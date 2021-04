Beautiful anticipazioni: Hope nella trappola di Thomas. Liam sta per cedere (Di mercoledì 14 aprile 2021) Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 15 aprile 2021? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo dagli Usa che ci rivelano proprio la trama del prossimo appuntamento in onda su Canale 5. Come avrete visto Steffy continua a sentirsi in colpa per quello che è successo con Liam. Sa di aver sbagliato a dare retta a Thomas e allo stesso tempo si rende conto che con Liam al suo fianco avrebbe la famiglia perfetta. Ma non vuole costruire una storia su altre bugie ed è per questo che ha tutte le intenzioni di dire al padre della piccola Kelly quello che è accaduto il giorno del bacio. Ma Thomas non ha nessuna intenzione di fare in modo che qualcuno gli metta i bastoni tra le ruote… A Los Angeles ci sono anche altre persone che non hanno nessuna intenzione di essere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 aprile 2021) Che cosa succederàpuntata diin onda domani 15 aprile 2021? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo dagli Usa che ci rivelano proprio la trama del prossimo appuntamento in onda su Canale 5. Come avrete visto Steffy continua a sentirsi in colpa per quello che è successo con. Sa di aver sbagliato a dare retta ae allo stesso tempo si rende conto che conal suo fianco avrebbe la famiglia perfetta. Ma non vuole costruire una storia su altre bugie ed è per questo che ha tutte le intenzioni di dire al padre della piccola Kelly quello che è accaduto il giorno del bacio. Manon ha nessuna intenzione di fare in modo che qualcuno gli metta i bastoni tra le ruote… A Los Angeles ci sono anche altre persone che non hanno nessuna intenzione di essere ...

