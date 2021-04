Barbie celebra i modelli femminili c’è la bambola della ginnasta Milena Baldassarri

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Continua il progettoMattel Eliminare il gap relativo alle discriminazioni di genere: il progetto dicontinua nella speranza di ispirare le più piccole a sviluppare i loro potenziali in qualsiasi ambito., ha così annunciato ladiBaldassari come seconda Role Modeldell’anno per l’Italia svelando unaOOAK (One Of A Kind) con le sue sembianze. E’ una sensazione bellissima sapere di essere una ROLE MODEL– spiega l’azzurra – e poter essere di esempio per le bambine, piccole ginnaste del futuro. Io ho iniziato questa pratica da piccola e l’ho scelta pur sapendo che praticare la ginnastica ritmica è un cammino alla ricercaperfezione e la perfezione costa una fatica ...