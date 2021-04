Appartamenti nel cuore di Napoli, sequestrata impresa clan (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoStava realizzando un complesso immobiliare nel cuore di Napoli la società intestata a un prestanome ma riconducibile a due persone ritenute “espressione imprenditoriale del clan Polverino-Nuvoletta” sequestrata oggi dai carabinieri del Nucleo Investigativo e dalla DDA nella zona di Montesanto. In assenza di autorizzazione sismica e in difformità al progetto presentato, nel cantiere a cui sono stati apposti i sigilli erano in corso i lavori per la costruzione di 12 miniAppartamenti, su due livelli, per una estensione complessiva di circa 800 metri quadrati: un progetto da circa 3 milioni di euro. L’impresa, è emerso dalle indagini, tra il 2018 e il 2019 aveva avuto commesse per circa 400mila euro nella stessa zona. Oltre alla società è stato sequestrato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoStava realizzando un complesso immobiliare neldila società intestata a un prestanome ma riconducibile a due persone ritenute “espressione imprenditoriale delPolverino-Nuvoletta”oggi dai carabinieri del Nucleo Investigativo e dalla DDA nella zona di Montesanto. In assenza di autorizzazione sismica e in difformità al progetto presentato, nel cantiere a cui sono stati apposti i sigilli erano in corso i lavori per la costruzione di 12 mini, su due livelli, per una estensione complessiva di circa 800 metri quadrati: un progetto da circa 3 milioni di euro. L’, è emerso dalle indagini, tra il 2018 e il 2019 aveva avuto commesse per circa 400mila euro nella stessa zona. Oltre alla società è stato sequestrato ...

