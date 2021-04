Acqua radiottiva di Fukushima riversata in mare: l’Italia importa dal Giappone 21mila tonnellate di pesce (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Oltre 21 milioni di chili di pesci, crostacei e molluschi arrivano in Italia dalle acque del Giappone che ha deciso di rilasciare 1,25 milioni di tonnellate di Acqua radioattiva trattata dalla centrale nucleare di Fukushima”. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al 2020 che evidenziano anche l’arrivo in Italia di 18 milioni di chili di pesce dalla Cina e di 3,3 milioni di chili dalla Corea che ha deciso di impugnare al Tribunale internazionale del diritto del mare la scelta nipponica. Come scegliere il pesce Una decisione devastante che – sottolinea la Coldiretti – ha pesanti ripercussioni dal punto di vista ambientale, economico e sanitario a livello globale sulla quale devono intervenire le istituzioni internazionali”. Per ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Oltre 21 milioni di chili di pesci, crostacei e molluschi arrivano in Italia dalle acque delche ha deciso di rilasciare 1,25 milioni didiradioattiva trattata dalla centrale nucleare di”. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al 2020 che evidenziano anche l’arrivo in Italia di 18 milioni di chili didalla Cina e di 3,3 milioni di chili dalla Corea che ha deciso di impugnare al Tribunale internazionale del diritto della scelta nipponica. Come scegliere ilUna decisione devastante che – sottolinea la Coldiretti – ha pesanti ripercussioni dal punto di vista ambientale, economico e sanitario a livello globale sulla quale devono intervenire le istituzioni internazionali”. Per ...

Advertising

blue_flag4 : @ritafrediani @osservatore69 @SardegnaG Si tratta di trizio, isotopo leggermente radioattivo e, in questo caso, for… - JacOnTheMoon : #Fukushima se sversano acqua radiottiva nel mare di tutti non sarebbe il caso di boicottare in qualcosa il Giappone? - ste_panzeri : Oltre un milione di acqua radiottiva della centrale di #Fukushima sarà rilasciata in mare mettendo a rischio la sal… -