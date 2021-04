A noi gli occhi please | i lavoratori dello spettacolo occupano il Globe | la protesta nel segno di Gigi Proietti

Advertising

Giorgiolaporta : Avevate detto che due giorni dopo la #Brexit non gli sarebbero arrivati i medicinali. Mentre loro hanno superato l… - capuanogio : Noi ridiamo, ma #Gasperini che interrompe un test antidoping a sorpresa costringendo il suo calciatore a tornare ad… - borghi_claudio : MA... MA... MA... ma le stragi a seguito delle vacanze di Pasqua a Ibiza con i ristoranti tutti aperti? Noi invece,… - valerianom1948 : Quindi dopo quello che dici gli animali da Circo sono Putin Erdogan e Xi ......non NOI????????? - FernwehLouarms_ : comunque gli inglesi avevano previsto la fine di tutto per il 21 GIUGNO. ieri 13 APRILE hanno riaperto tutto e le p… -

Ultime Notizie dalla rete : noi gli

poveri comuni mortali ci vaccineranno nel 2000 e mai "; " Chissà perché ma tra quei pochi ...forse nati anche per via di un post pubblicato nemmeno una settimana fa in cui Berruti conabiti ...... Coppa Italia e terza serie del calcio italiano (in anni più vicini a). Il bilancio che ne ... bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tuttiabbonati Elevensports. Si ...(ANSA) - NAPOLI, 14 APR - Un gruppo di disoccupati ha fatto irruzione e occupato gli uffici del Consiglio Comunale di Napoli in via Verdi. Un agente di polizia municipale che ha tentato di fermarli è ...Tantissimi i messaggi di solidarietà sulla sua bacheca, ma tra i tanti anche molti negazionisti che se la prendono con lei e con chi osa sostenere che di Covid ci si ammala e si può finire in ...