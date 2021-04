Vino: arriva la prima magnum di Biondi-Santi con il Brunello di Montalcino 2015 (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Labitalia) - Il 2021 è l'anno del Brunello di Montalcino 2015 per la storica azienda Biondi-Santi, che per la prima volta nella sua lunga storia si presenta sul mercato anche con il formato magnum da 1,5 litri in aggiunta al tradizionale da 750. “Credo che questo sia un momento importante per Biondi-Santi, una pietra miliare nella nostra storia. È un fatto che i grandi formati abbiano un'influenza positiva sul potenziale di invecchiamento del Vino. Biondi-Santi si è già mostrato al mondo per la straordinaria longevità del nostro Brunello. L'introduzione delle bottiglie magnum è per me una scelta logica per il nostro Vino ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Labitalia) - Il 2021 è l'anno deldiper la storica azienda, che per lavolta nella sua lunga storia si presenta sul mercato anche con il formatoda 1,5 litri in aggiunta al tradizionale da 750. “Credo che questo sia un momento importante per, una pietra miliare nella nostra storia. È un fatto che i grandi formati abbiano un'influenza positiva sul potenziale di invecchiamento delsi è già mostrato al mondo per la straordinaria longevità del nostro. L'introduzione delle bottiglieè per me una scelta logica per il nostro...

Vino: arriva la prima magnum di Biondi-Santi con il Brunello di Montalcino 2015 Il Tempo

