Videogiochi, il gameplay trailer di The Day Before ci fa venire molta voglia di provarlo (Di martedì 13 aprile 2021) Ogni volta che pensiamo di non aver bisogno di Videogiochi apocalittici infestati da zombie o simili, arriva qualche titolo che ci fa cambiare idea. Non riusciamo a stare lontani da schermate angoscianti e città in rovina e il rapporto tra videogame e pandemie di vario genere rimane solidissimo, anche ora, quando dovremmo forse cercare di evadere un po' dalla difficile realtà. Eccoci quindi ad attendere con una certa trepidazione l'uscita di The Day Before, un survival MMO nuovo di zecca -sviluppato da Fntastic e pubblicato da Mytona- che dovrebbe arrivare nel corso dell'anno, sicuramente per PC e probabilmente anche per console (i creatori del gioco hanno dato qualche indizio su una possibile uscita per le next gen, PS5 e Xbox Series). The Day Before screenshot 2.png The Day Before Fntastic/MytonaSe a qualcuno ... Leggi su gqitalia (Di martedì 13 aprile 2021) Ogni volta che pensiamo di non aver bisogno diapocalittici infestati da zombie o simili, arriva qualche titolo che ci fa cambiare idea. Non riusciamo a stare lontani da schermate angoscianti e città in rovina e il rapporto tra videogame e pandemie di vario genere rimane solidissimo, anche ora, quando dovremmo forse cercare di evadere un po' dalla difficile realtà. Eccoci quindi ad attendere con una certa trepidazione l'uscita di The Day, un survival MMO nuovo di zecca -sviluppato da Fntastic e pubblicato da Mytona- che dovrebbe arrivare nel corso dell'anno, sicuramente per PC e probabilmente anche per console (i creatori del gioco hanno dato qualche indizio su una possibile uscita per le next gen, PS5 e Xbox Series). The Dayscreenshot 2.png The DayFntastic/MytonaSe a qualcuno ...

Advertising

Majo__ITA : ? Ora il Milan, calendario difficile | Carriera Fiorentina FM2021 | Gameplay ITA #06 | Vs Milan ?… - Quei2SulServer : Frame preso da uno dei gameplay più mistici nella storia del nostro canale, The Bible Exodus su QDSS3. Per noi il p… - tuttoteKit : Battlefield 6: nuovi leak su mappa e gameplay #Battlefield6 #DICE #EA #tuttotek - xYumuz : @LorenzoMS_ Tutti che le criticano per l'assenza di gameplay, e intanto non ho mai provato le stesse emozioni in videogiochi 'normali' - HelperStream : RT @TheGamesMachine: Un articolo fiume del nostro Marco su cosa pensiamo e su tutto, ma proprio tutto quel che si può dire al momento su #g… -

Ultime Notizie dalla rete : Videogiochi gameplay Outriders: trucchi e consigli per giocare al meglio! Armi, abilità, punti esperienza e livello del mondo: tanti sono i concetti basilari che costituiscono il core del gameplay di Outriders. E noi vogliamo aiutarvi a metterli tutti in fila. Prima di ...

Crash Bandicoot On The Run: trucchi e consigli per sopravvivere alla folle corsa Potete quindi godervi il rapido e frenetico gameplay in tutta tranquillità. Ricordiamo che potete scaricare il gioco sui principali store mobile , Android e iOS. Per acquistare giochi in sconto ...

Videogiochi, il gameplay trailer di The Day Before ci fa venire molta voglia di provarlo GQ Italia WWE 2K22, finalmente il primo trailer di gameplay con Rey Mysterio Abbiamo imparato, infatti, a nostre spese che significa affezionarsi a un videogioco tramite i trailer per poi scoprire che in realtà le scene usate per il montaggio sono preparate e non prese dal ...

Outriders: trucchi e consigli per giocare al meglio! In questa nostra guida vi spieghiamo come fare i primi passi sul pianeta Enoch in Outriders, con i nostri trucchi e consigli dedicati.

Armi, abilità, punti esperienza e livello del mondo: tanti sono i concetti basilari che costituiscono il core deldi Outriders. E noi vogliamo aiutarvi a metterli tutti in fila. Prima di ...Potete quindi godervi il rapido e freneticoin tutta tranquillità. Ricordiamo che potete scaricare il gioco sui principali store mobile , Android e iOS. Per acquistare giochi in sconto ...Abbiamo imparato, infatti, a nostre spese che significa affezionarsi a un videogioco tramite i trailer per poi scoprire che in realtà le scene usate per il montaggio sono preparate e non prese dal ...In questa nostra guida vi spieghiamo come fare i primi passi sul pianeta Enoch in Outriders, con i nostri trucchi e consigli dedicati.