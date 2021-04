Una Vita, anticipazioni 14 aprile: Camino ritrova il sorriso (Di martedì 13 aprile 2021) Il personaggio di Maite continuerà ad animare le vicende di Acacias, come testimoniano le anticipazioni di mercoledì 14 aprile. La pittrice, fin dal suo primo giorno nel quartiere, ha destabilizzato l'equilibrio delle signore che hanno giudicato scandalosi i suoi atteggiamenti. La nipote di Armando, infatti, veste in modo eccentrico, non disdegna la compagnia maschile con cui fa anche affari, frequenta con piacere le domestiche e fa discorsi progressisti e all'avanguardia. Maite, però, se da un lato ha attirato su di sé le sprezzanti critiche delle vicine, dall'altro ha fatto innamorare perdutamente Camino. La piccola di casa Pasamar ha iniziato a frequentare le lezioni di disegno della pittrice rimanendo così affascinata da lei al punto da baciarla appassionatamente. Dopo questo bacio, però, Maite è andata via da Acacias in fretta ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 13 aprile 2021) Il personaggio di Maite continuerà ad animare le vicende di Acacias, come testimoniano ledi mercoledì 14. La pittrice, fin dal suo primo giorno nel quartiere, ha destabilizzato l'equilibrio delle signore che hanno giudicato scandalosi i suoi atteggiamenti. La nipote di Armando, infatti, veste in modo eccentrico, non disdegna la compagnia maschile con cui fa anche affari, frequenta con piacere le domestiche e fa discorsi progressisti e all'avanguardia. Maite, però, se da un lato ha attirato su di sé le sprezzanti critiche delle vicine, dall'altro ha fatto innamorare perdutamente. La piccola di casa Pasamar ha iniziato a frequentare le lezioni di disegno della pittrice rimanendo così affascinata da lei al punto da baciarla appassionatamente. Dopo questo bacio, però, Maite è andata via da Acacias in fretta ...

