Turismo | Giuliano Gaiba designato ad gruppo Hotelturist

Giuliano Gaiba e? stato designato dagli azionisti per succedere a Gaetano Casertano come amministratore delegato del gruppo turistico Hotelturist – partecipato in maniera paritetica da Solfin e Cdp Equity al 46% e per il restante 8% da Isa – che opera in Italia con il marchio Th Resorts, uno dei principali player a livello nazionale attivo nella gestione di 30 strutture alberghiere – hotel, villaggi, resort – specializzato nel segmento leisure di fascia medio-alta. La sua nomina avviene nell'ambito del percorso di crescita e rafforzamento manageriale che la società ha intrapreso da alcuni anni e si inserisce nel processo di rinnovamento degli organi sociali che sarà effettivo a seguito del passaggio assembleare previsto per fine aprile. Giuliano Gaiba, che inizia ...

