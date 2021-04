Tifosi all'Olimpico per gli Europei: sì del Governo al 25% (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA - Arriva l'ok del Governo alla Figc per la disputa delle gare a Roma degli Europei di calcio in programma a giugno. La sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali ha infatti inviato una lettera ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA - Arriva l'ok delalla Figc per la disputa delle gare a Roma deglidi calcio in programma a giugno. La sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali ha infatti inviato una lettera ...

