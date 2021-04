Test rapidi nelle scuole, le linee guida firmate dalle regioni per lo screening di massa sono rimaste lettera morta: a due mesi dalla fine delle lezioni non c’è ancora un piano (Di martedì 13 aprile 2021) Quando nell’estate del 2020 la Regione Lazio fu la prima ad utilizzare i tamponi antigenici rapidi negli aeroporti per scovare i viaggiatori positivi al Covid, in tanti – dalla politica agli amministratori locali – ipotizzarono di fare lo stesso nelle scuole. “I Test rapidi sono una vera avanguardia e saranno molto utili negli screening negli istituti”, diceva ad agosto il governatore del Veneto Luca Zaia. “Abbiamo chiesto di avere Test rapidi e di fare in modo che ci sia il minor numero di giorni di dubbio sull’eventuale positività degli alunni”, insisteva il collega lombardo Attilio Fontana. “Si va in questa direzione”, la conferma del ministro Roberto Speranza alla Camera a fine settembre. Sembrava ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Quando nell’estate del 2020 la Regione Lazio fu la prima ad utilizzare i tamponi antigenicinegli aeroporti per scovare i viaggiatori positivi al Covid, in tanti –politica agli amministratori locali – ipotizzarono di fare lo stesso. “Iuna vera avanguardia e saranno molto utili neglinegli istituti”, diceva ad agosto il governatore del Veneto Luca Zaia. “Abbiamo chiesto di averee di fare in modo che ci sia il minor numero di giorni di dubbio sull’eventuale positività degli alunni”, insisteva il collega lombardo Attilio Fontana. “Si va in questa direzione”, la conferma del ministro Roberto Speranza alla Camera asettembre. Sembrava ...

