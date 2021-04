Terapia del Dolore: strumenti di riconoscimento del dolore e terapia analgesica. (Di martedì 13 aprile 2021) La gestione della terapia del dolore nel paziente pediatrico, adulto o geriatrico è fondamentale. Innanzitutto, però, bisogna riconoscere l’entità del dolore e ciò è possibili grazie all’applicazione di strumenti validati atti a misurarlo quali le scale di valutazione. Per conoscere le varie scale di valutazione e la differenziazione tra loro vi invitiamo ad approfondire l’argomento nel seguente articolo: Scale validate per la misurazione del dolore. Ricordiamo che il dolore è entrato a far parte dei parametri vitali da controllare, con frequenza variabile in base all’intensità di cura dell’ unità in cui si lavora. Una volta conosciuta l’entità del dolore si può ... Leggi su cityroma (Di martedì 13 aprile 2021) La gestione delladelnel paziente pediatrico, adulto o geriatrico è fondamentale. Innanzitutto, però, bisogna riconoscere l’entità dele ciò è possibili grazie all’applicazione divalidati atti a misurarlo quali le scale di valutazione. Per conoscere le varie scale di valutazione e la differenziazione tra loro vi invitiamo ad approfondire l’argomento nel seguente articolo: Scale validate per la misurazione del. Ricordiamo che ilè entrato a far parte dei parametri vitali da controllare, con frequenza variabile in base all’intensità di cura dell’ unità in cui si lavora. Una volta conosciuta l’entità delsi può ...

