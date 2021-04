Superbonus semplificato e aliquota unica al 75% | le novità del PNRR

(Di martedì 13 aprile 2021) Alleggerire le procedure burocratiche, ampliare la platea eal 75%. Queste le principali proposte in tema di detrazioni fiscali per interventi edilizi e, previste dalle linee di indirizzo del Recovery Plan (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) approvate di recente, con specifiche risoluzioni di maggioranza, da Camera e Senato, sulla base delle quali il Governo traccerà la versione definitiva delche Bruxelles attende entro la fine di aprile., PROROGA AL 2023– In particolare, nella relazione si legge: “La misura deldel 110 per cento deve essere semplificata e prorogata nel tempo e, comunque, al fine di facilitare l’immissione anche di capitale e risparmio privato in un ampio processo di rigenerazione urbana, appare opportuno ...

Le linee guida dettate dalla legge sono molto chiare: e il ministero della Transizione ecologica intende renderle ancora più snelle ROMA. Il110% verrà esteso eper consentire la riqualificazione energetica degli edifici in maniera più svelta ed efficace. Questo comporterà procedure più snelle anche per le domande ...Il presidente Fugatti ha anche ricordato come una nuova legge provinciale abbiale norme per consentire una applicazione più estesa del110% in Trentino in modo tale che 'il ...Roma, 13 apr 10:11 - (Agenzia Nova) - "Semplificare il superbonus 110 per cento è quanto di più urgente affinché questa storica opportunità non si trasformi in un flop. Le varie disposizioni normative ...Firmata dal commissario alla Ricostruzione Giovanni Legnini l'Ordinanza 114, che permette la proroga del completamento delle domande per la richiesta di contributo per la riparazione degli immobili. M ...