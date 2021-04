Subnautica: Below Zero, data di uscita su tutte le piattaforme nel nuovo trailer – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 13 aprile 2021) Subnautica: Below Zero arriverà su tutte le piattaforme e ora ha una data di uscita ufficiale, rivelata dal nuovo trailer cinematografico.. Subnautica: Below Zero ha una data di uscita ufficiale, rivelata dal nuovo trailer cinematografico: il gioco sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 14 maggio. Viene dunque confermata l’uscita di Subnautica: Below Zero anche sulle console Sony e Microsoft, nell’ambito di un’esperienza subacquea che promette tante novità, dopo l’ottima accoglienza ... Leggi su helpmetech (Di martedì 13 aprile 2021)arriverà sulee ora ha unadiufficiale, rivelata dalcinematografico..ha unadiufficiale, rivelata dalcinematografico: il gioco sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 14 maggio. Viene dunque confermata l’dianche sulleSony e Microsoft, nell’ambito di un’esperienza subacquea che promette tante novità, dopo l’ottima accoglienza ...

