Siri rivela per errore un evento Apple fissato martedì 20 aprile

Leggi su computermagazine

(Di martedì 13 aprile 2021)(per) un. L’IA (in questo caso non molto I… ntelligente) ha prematuramenteto l’che si dovrebbe tenereprossimo, 202021.Photo byEventI primi ad accorgersene sono i colleghi d’oltreoceano di MacRumors, i quali avrebbero fatto emergere una falla nel sistema di “sicurezza” delle informazioni. Il prossimo, attesodella mela vedrà al centro i nuovi iPad Pro ed iPad mini. Non solo tablet, ebbene potrebbe essere la volta degli attesissimi AirTags, gadget pensati per migliorare la tracciabilità dei propri dispositivi che esulano dal mondo. POTREBBE ...