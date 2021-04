Serie B, altri due squalificati dopo il posticipo Chievo-Pisa (Di martedì 13 aprile 2021) dopo la nota di ieri con la quale la Lega di Serie B aveva comunicato gli squalificati in seguito alla 33esima giornata, in mattinata sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo il posticipo andato in scena ieri. Sono stati fermati per un turno Cotali del Chievo e De Vitis del Pisa. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 aprile 2021)la nota di ieri con la quale la Lega diB aveva comunicato gliin seguito alla 33esima giornata, in mattinata sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivoilandato in scena ieri. Sono stati fermati per un turno Cotali dele De Vitis del. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

