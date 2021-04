Sabrina Ferilli | il bel gesto per sostenere l’operaio licenziato

(Di martedì 13 aprile 2021) Dopo il successo della fiction Svegliati amore mio e il licenziamento di un operaio della ArcelorMittal,fa unimportane. L’attrice infatti ha offerto uno stipendio e il pagamento delle spese legali per l’uomo che è statodopo aver condiviso su Facebook un post che invitava a guardare la fiction di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. “Ringraziamoper la sensibilità e la solidarietà dimostrate in queste ultime ore – ha spiegato a LaPresse, il sindacato Usb di Taranto tramite il coordinatore provinciale Francesco Rizzo -. L’attrice ha telefonato a Riccardo Cristello dopo aver appreso che il lavoratore dello stabilimento siderurgico di Taranto era stato. Ava il ...

fanpage : L'operaio aveva condiviso un post sui social invitando a seguire #SvegliatiAmoreMio e l'azienda l'ha licenziato. Sa… - repubblica : Sabrina Ferilli chiama l'operaio licenziato da ArcelorMittal: 'Pago io le spese del ricorso' - davidemaggio : Sabrina Ferilli offre uno stipendio all'operaio di ArcelorMittal licenziato per un post sulla fiction Svegliati Am… - michele_genchi : Sabrina Ferilli chiama l'operaio licenziato da ArcelorMittal: 'Pago io le spese del ricorso' Il #pd dov'è? La pol… - Canio44536762 : RT @repubblica: Sabrina Ferilli chiama l'operaio licenziato da ArcelorMittal: 'Pago io le spese del ricorso' -

, protagonista femminile della fiction 'Svegliati amore mio', si è offerta per sostenere le spese legali e il pagamento di uno stipendio a Riccardo Cristello, il dipendente licenziato ...Se gli avessero detto che un giorno avrebbe sentitoal telefono, non ci avrebbe mai creduto. E invece è accaduto sul serio: Riccardo Cristell i, licenziato da ArcelorMittal per un post su Facebook nel quale invitava i tarantini a ...La mini serie di Canale 5 racconta la lotta di una mamma (interpretata, appunto, da Sabrina Ferilli, ndr) che denuncia l'inquinamento un'acciaieria chiamata Ghisal, le cui polveri sottili provocano ...