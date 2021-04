Ryanair lancia sei nuove rotte da Palermo per l’estate 2021 (Di martedì 13 aprile 2021) PALERMO – Oltre duecento voli settimanali verso quaranta destinazioni. Questo il programma estivo di Ryanair sull’aeroporto di Palermo, presentato oggi insieme con le sei nuove rotte verso Alghero, Cagliari, Cuneo, Leopoli, Rimini e Siviglia, che saranno tutte bisettimanali e a partire da luglio, ad eccezione di Cagliari che prenderà il via a giugno. Leggi su dire (Di martedì 13 aprile 2021) PALERMO – Oltre duecento voli settimanali verso quaranta destinazioni. Questo il programma estivo di Ryanair sull’aeroporto di Palermo, presentato oggi insieme con le sei nuove rotte verso Alghero, Cagliari, Cuneo, Leopoli, Rimini e Siviglia, che saranno tutte bisettimanali e a partire da luglio, ad eccezione di Cagliari che prenderà il via a giugno.

