Roma | Calenda | ' primarie cosa loro | Pd lavora con Conte a ritiro Raggi e candidato unitario'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roma Calenda

a Letta: 'Primarie legittime, strade si separano' Intanto il leader di Azione e candidato sindaco di, Carlo, risponde al segretario del Pd Enrico Letta che lunedì ha rilanciato ...Lo scrive su Twitter Flavia De Gregorio, responsabile Politiche sociali e consigliera del I Municipio didi Azione, il partito di CarloErgo scelta rispettabilissima, ma che non mi riguarda”. Carlo Calenda, con una conversazione su Twitter, torna sul suo no alle primarie per la scelta del candidato sindaco di Roma. “Queste primarie ..."Contano i programmi, non le alleanze. Effettivamente mi è stato proposto di tutto per invitarmi a fare un passo indietro e, allo stesso tempo, non sono mancate pressioni". Così Virginia Raggi, parlan ...