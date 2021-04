Roberto Speranza addio? Mario Draghi starebbe pensando di silurare il ministro della Salute (Di martedì 13 aprile 2021) Mario Draghi starebbe seriamente pensando di silurare Roberto Speranza. E’ la notizia “bomba” riportata dal Messaggero, che sottolinea come le forti critiche nei confronti del ministro della Salute, provenienti principalmente da Lega e Forza Italia, stiano portando il presidente del Consiglio a cercare di convincere il segretario di Articolo 1 ad accettare un altro incarico. D’altronde, anche l’ultima protesta dei ristoratori ha avuto come principale bersaglio proprio Roberto Speranza, ritenuto il capofila dei “prudentisti”. LEGGI ANCHE => Sci, ministro Turismo Garavaglia attacca Speranza: “E’ mancato rispetto per lavoratori ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 13 aprile 2021)seriamentedi. E’ la notizia “bomba” riportata dal Messaggero, che sottolinea come le forti critiche nei confronti del, provenienti principalmente da Lega e Forza Italia, stiano portando il presidente del Consiglio a cercare di convincere il segretario di Articolo 1 ad accettare un altro incarico. D’altronde, anche l’ultima protesta dei ristoratori ha avuto come principale bersaglio proprio, ritenuto il capofila dei “prudentisti”. LEGGI ANCHE => Sci,Turismo Garavaglia attacca: “E’ mancato rispetto per lavoratori ...

