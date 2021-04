Ristoranti aperti la sera: possibili misure in arrivo. Speranza punta a riaprire le attività all’aperto (Di martedì 13 aprile 2021) Il tema delle aperture durante l’emergenza Covid-19 continua a essere centrale, specie con Ristoranti e attività chiuse da molti mesi. Il tema, da quello che filtra, sarà oggetto di discussione del prossimo Cdm, quando il Ministro Speranza potrebbe essere incline a valutare riaperture delle attività all’aperto. Sul tema del vaccino Johnson & Johnson, inoltre, non ha dubbi. Ristorante aperti la sera e coprifuoco: le ipotesi del Governo In un sistema ideale, i proprietari di attività chiuse dovrebbero avere sufficienti ristori e coperture da poter mettere al primo posto la sicurezza sanitaria del Paese. L’Italia e il suo Governo, in questo anno di pandemia, hanno fatto molto ma non abbastanza: le proteste di ristoratori e altri stanno facendo ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 13 aprile 2021) Il tema delle aperture durante l’emergenza Covid-19 continua a essere centrale, specie conchiuse da molti mesi. Il tema, da quello che filtra, sarà oggetto di discussione del prossimo Cdm, quando il Ministropotrebbe essere incline a valutare riaperture delle. Sul tema del vaccino Johnson & Johnson, inoltre, non ha dubbi. Ristorantelae coprifuoco: le ipotesi del Governo In un sistema ideale, i proprietari dichiuse dovrebbero avere sufficienti ristori e coperture da poter mettere al primo posto la sicurezza sanitaria del Paese. L’Italia e il suo Governo, in questo anno di pandemia, hanno fatto molto ma non abbastanza: le proteste di ristoratori e altri stanno facendo ...

Advertising

sole24ore : Londra, pub e ristoranti aperti: il «Manic Monday» vale un boom senza precedenti - alexbarbera : Draghi attende i dati sulle prime due settimane di rientro a scuola per ripristinare le zone gialle, con bar e rist… - borghi_claudio : Comunque in sequenza @Ariachetira ci ha fatto vedere ieri che in Spagna i ristoranti, gli alberghi e le località tu… - paoletta_62 : RT @Fabio_DeBunker: #IoApro a mani alzate... Nella foto Umberto Carriera, proprietario di 6 ristoranti (due aperti in piena pandemia) e che… - ilfaroonline : Le ipotesi del Governo: ristoranti aperti a cena, il coprifuoco slitta a mezzanotte -