Ricordare Gianroberto immaginando il futuro

Leggi su ilblogdellestelle

(Di martedì 13 aprile 2021) . Io lo ricordo così. Sotto un albero, le radici di un albero piantato in un parco e con un piccolo messaggio affidato nel mare della rete come una bottiglia.amava la natura, amava gli alberi. Gli alberi sono il nostro passato, il nostro presente, il nostro. Danno ossigeno, biodiversità. Creano biodiversità. Sono l’essenza stessa della nostra vita sulla Terra. Per noi e tutti gli altri esseri viventi. Per questo dobbiamo imparare a convivere con la natura. Non sfruttare la natura. Convivere con la natura. I Diritti della Natura dovrebbero entrare in Costituzione. E la natura ci insegna anche un’altra grande cosa: la biodegradabilità. Come deve essere la politica. Come l’ha sempre immaginatainsieme a Beppe dal primo V-Day. Due mandati parlamentari, europei, italiani nelle assemblee legislative, ...