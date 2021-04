Riapertura cinema, Dario Franceschini: "No al tampone obbligatorio per entrare in sala" (Di martedì 13 aprile 2021) Dario Franceschini si è riunito con il CTS per discutere della Riapertura di cinema e teatri, spiegando che non sarà obbligatorio fare il tampone per entrare in sala. Dario Franceschini è tornato a parlare della Riapertura di cinema e teatri, smentendo il fatto che sarà obbligatorio fare il tampone per poter entrare nelle sale cinematografiche. Nelle scorse ore, il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) si è riunito con il ministro della Cultura Dario Franceschini per discutere della Riapertura di cinema e teatri che ormai da un anno affrontano una profonda ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 aprile 2021)si è riunito con il CTS per discutere delladie teatri, spiegando che non saràfare ilperinè tornato a parlare delladie teatri, smentendo il fatto che saràfare ilper poternelle saletografiche. Nelle scorse ore, il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) si è riunito con il ministro della Culturaper discutere delladie teatri che ormai da un anno affrontano una profonda ...

